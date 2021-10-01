Türkiye Gazetesi

Şiddetli mafya savaşlarının yaşandığı Meksika’da Los Tlacos karteli tarafından şoke edici bir video yayımlandı. Görüntülerde rakip La Bandera karteline mensup 20 kişi, kafalarına silah dayatılarak sorgulanarak öldürüldüğü görüldü.

Çete üyeleri sorgulandıktan sonra vurularak öldürdürüldü.

16 CESET KAYIP

Öldürülenlerden dördünün cesedi, bir arabanın bagajında, Iguala Belediye Başkanı David Gama Pérez’in ofisinin önüne bırakıldı. Öldürülen diğer 16 çete mensubunun cesetlerinin nerede olduğu bilinmiyor. La Bandera’nın lideri Chucho Brito’nun, Gama Pérez’le irtibatlı olduğu, belediye başkanının ihalelerden ona pay verdiği iddia ediliyor.

Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında çatışma: 16 ölü Meksika'nın Zacatecas eyaletinde uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 16 kişinin öldüğü açıklandı.

Meksika'da kanlı infaz: Kartel yine katliam yaptı Meksika'da uyuşturucu kartellerinin yaydığı şiddet bir türlü sona ermek bilmiyor. Ülke sık sık rakip çeteler arasında yaşanan çatışma ve infaz haberleriyle gündeme gelirken yetkililerin aldıkları önlemler yeterli gelmiyor.