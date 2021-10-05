Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Rumların son günlerde Doğu Akdeniz’inde artan provokasyonları bölgede tansiyonu yükseltti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Nautical Geo araştırma gemisi Türk kıta sahanlığındaki Girit’in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyet, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca geçtiğimiz hafta engellenmişti. Ancak, kışkırtıcı girişimlerini sürdüren Rum yönetimi, önceki gün bir defa daha Türk kıta sahanlığına izinsiz girerek bölgede gerilimi arttırdı.



Mavi Vatan'a izinsiz giren Rum gemileri derhan çıkarıldı

SAHADA SERT CEVAP

Rum yönetimine ait gemiler, Doğu Akdeniz’de bulunan Türk donanması tarafından bölgeyi terk etmeye zorlanırken Ankara bir yandan da diplomatik süreci devreye soktu. Türkiye’nin bu girişim, uyarı ve ikazlarına kulak asmayan Rum yönetimine son olarak sahada sert bir cevap verildi.

Cihat Yaycı: Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmeliyiz Mavi Vatan doktrininin mimarı, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, sismik araştırma ve sondaj gemilerin Doğu Akdeniz’den çekilmesini ve bölgede henüz Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilmemesini eleştirdi.

Rum gemileri, Akdeniz Kalkanı Harekâtı dâhilinde bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait bir gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildi. Buna rağmen geminin kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi Türk kıta sahanlığının dışına çıkarıldı. Yunanistan ise geçen ay aynı gemiyle Türk kıta sahanlığını delme girişiminde bulunmuş, Oruç Reis fırkateyninin engeliyle karşılaşmıştı.

Akdeniz Kalkanı Harekatı devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Doğu Akdeniz'de Akdeniz Kalkanı Harekatı’na kesintisiz devam edildiğini, ayrıca temel deniz harp nevilerine yönelik eğitimler icra edildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: Yunanistan'a sahada gerekli karşılık veriliyor Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a ve GKRY'ye sert tepki Yunanistan ve GKRY'ye tepki gösteren, Dışişleri Bakanlığı, 'Tek yanlı eylemler Doğu Akdeniz'de gerginliği arttıracak, barış ve istikrarı tehdit edecek.' açıklamasında bulundu.