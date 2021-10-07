İngiltere Ulaşım Bakanlığı, İngiltere'ye gidecek yolcularla ilgili yeni kararlarını açıkladı. Türkiye kırmızı listeden çıkarıldı. Türkiye dahil 37 ülkeden İngiltere'ye gidecek yolcular, tam aşı şartını yerine getirdiği takdirde ülkeye girebilecek.
İngiltere, onayladığı Covid-19 aşılarını, Türkiye'de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.
Listede 7 ülke ve bölge kaldı
Yeni düzenleme ile 47 noktadan İngiltere'ye seyahatler kırmızı listeden çıkarılmış oldu. Listede sadece 7 ülke ve bölgenin kaldığının altı çizildi.
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı İngiltere, Türkiye'yi zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.
Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere, otel karantinasını da kaldırdı İngiliz hükümeti, Covid-19 salgını sebebi ile mayıs ayından beri Türkiye'den gelen yolculara uygulanan otel karantinasının zorunluluğunun Türkiye nezdinde sona erdiğini duyurdu.
İngiltere'de K-Pop etkisi: İngilizce Sözlüğü'ne 26 Korece kelime eklendi Oxford İngilizce Sözlüğü, son baskısına Kore kökenli 26 yeni kelime ekledi. Ülkede Güney Koreli Pop tutkunları giderek artıyor.