Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, arkasına Fransa'yı alıp Türkiye'ye küstah tehditlerde bulundu. Ülkesine yönelik bir saldırı halinde Avrupa'nın tek nükleer gücü olan Fransa'nın Atina'nın yanında yer alacağını savunan Miçotakis, iki ay önce imzaladıkları askeri anlaşmada böyle bir saldırı anında Paris'in taahüdünün olduğunu söyledi.

Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, Fransa'nın Yunanistan ile imzaladığı Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın, ülkesini Akdeniz'de güçlendireceğini ve bunun Avrupa'nın stratejik özerkliğinde ilk cesur adım olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Anlaşmanın ulusal çıkarlar açısından avantajlı olduğunu savunan Miçotakis, "Hepimiz, Doğu Akdeniz’de kimin kimi 'casus belli' (savaş nedeni) ile tehdit ettiğini biliyoruz." ifadesini kullanarak Türkiye'yi işaret etti.

Türkiye, Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkarması halinde bunu "casus belli" sayacağını ilan etmişti.

Miçotakis, anlaşma çerçevesinde Yunanistan'ın Fransa'dan 3 adet Balherra sınıfı fırkateyn alacağını ve bununla Yunan Silahlı Kuvvetlerinin daha da güçleneceğini iddia etti.



Yunanistan Başbakanı Miçotakis (sağda) ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron (solda) 28 Eylül'de Fransa'da bir araya gelmişti.

Fransa'nın anlaşma çerçevesinde Atina'ya vermesi öngörülen desteği değerlendiren Miçotakis, "Bir saldırı halinde Avrupa'nın tek nükleer gücü ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan tek Avrupa Birliği ülkesi (Fransa), ülkemizin yanında olacak." dedi.