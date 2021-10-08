Türkiye Gazetesi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars kaşifi Perseverance Kızıl Gezegen’e inerek Jezero Krateri'nden kaya örnekleri toplayacak. Ancak toplanan örneklerin karşılaştırılması için Dünya’dan bir örneklem gerekiyor. Bilim insanlarına göre Mars’taki Jezere Krateri, bir zamanlar sular altındaydı. NASA araştırmacıları Jezero Krateri ile Burdur’da bulunan Salda Gölü’nün benzer mineral ve kaya yapısına sahip olduğunu belirtiyor. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü bu nedenle NASA mühendislerinin odağında.

NASA SALDA’NIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

NASA Instragram hesabından yaptığı paylaşımda "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi? Biz ediyoruz. Bugün Mars'ın yüzeyi bu büyüleyici su görüntüsünden mahrum. Bizim Perseverance bilim insanlarının 3.5 milyar yıl önce nehir deltası ve gölün aktığını düşündüğü Jezero Krateri'ni keşfetmekle meşgul" notunu düşerek Salda’nın fotoğrafını paylaştı.

SALDA İLE MARS’I ANLAMAYI HEDEFLİYORLAR

NASA Salda paylaşımıyla Jezero Krateri'ndeki kayaçlarla Salda Gölü'ndeki kayaların birbirine benzediği düşüncesini tekrarladı. Salda Gölü'ndeki mikrobiyalit fossileri inceleyen NASA'da görevli bilim insanları Mars'ın eski halini daha iyi anlamayı hedefliyor.



NASA'nın Instagram paylaşımı



NASA, Mars'tan ilk kaya örneğini aldı ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a gönderdiği Persevarence keşif aracının Mars’tan ilk kaya örneğini aldığı bildirildi.