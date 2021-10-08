Türkiye Gazetesi

Son dakika: Afganistan'da kaos ve terör hayatın her noktasında sürüyor. Ülkenin kuzeyindeki Kündüz vilayetindeki bir camide patlama meydana geldiği açıklandı. İlk belirlemelere göre camide Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı duyuruldu.