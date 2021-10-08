Son dakika: Afganistan'da kaos ve terör hayatın her noktasında sürüyor. Ülkenin kuzeyindeki Kündüz vilayetindeki bir camide patlama meydana geldiği açıklandı. İlk belirlemelere göre camide Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı duyuruldu.
SON DAKİKA: Afganistan'da camiye bombalı saldırı
08.10.2021 - 13:37 | Son Güncelleme: 08.10.2021 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi: Afganistan'ın Kündüz vilayetinde bulunan Sayed Abad bölgesinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendiği ve saldırıda ölü ve yaralıların olduğu duyuruldu.
Etiketler : afganistan,bombalı saldırı,
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