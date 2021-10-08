Türkiye Gazetesi

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin merkezini California'dan Texas'a taşınacağını duyurdu. California'daki yerel yöneticilerle, Covid önlemleri nedeniyle karşı karşıya gelmişti.





Elon Musk taşınma kararının sebeplerinden biri olarak da, California'nın Fremont kentindeki fabrikada yaşanan sıkışıklığı gösterdi

Şirketin hissedarlarıyla Texas'taki buluşmada bu duyuruyu yapan Musk, çalışanların ekonomilerine uygun ev bulamamalarını gerekçelerden biri olarak saydı.

Elon Musk taşınma kararının sebeplerinden biri olarak da, California'nın Fremont kentindeki fabrikada yaşanan sıkışıklığı gösterdi.

Milyarder yönetici, "San Francisco Körfezi'nde genişleme konusunda sıkıntı var. Austin'deki fabrikamız ise havalimanına 5 dakika uzaklıkta ve şehir merkezine de 15 dakika mesafede" dedi.



Çip krizi Tesla'nın Çin'deki üretimini durdurdu ABD menşeili Tesla, geçtiğimiz ay Çin'in önemli pazarlarından olan Şanghay’daki fabrikasında operasyonlarını küresel çip krizi sebebi ile geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Tesla’nın insansı robotu fabrikada çalışacak Tesla’nın sahibi Elon Musk, elektrikli otonom araç, çip ve Starlink uydularının ardından insansı robot işine giriyor.