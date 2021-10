Türkiye Gazetesi

İrlanda’nın ödüllü yazarı Sally Rooney (30), son olarak “Güzel Dünya, Neredesin” (Beautiful World, Where Are You) başlıklı bir kitap yayımladı.

Kitabın büyük ilgi görmesi üzerine İsrail’de Modan adlı yayınevi kitabı İbraniceye çevirmek istedi. Rooney ise İsrail’i boykot ettiğini belirterek buna müsaade etmedi.

YAHUDİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Karar, İsrail’de ve ülkedeki Yahudiler nezdinde tepkiyle karşılandı. Daha önce iki kitabı yine Modan yayınevi tarafından İbraniceye çevrilip yayımlanan Rooney, geçtiğimiz günlerde ABD ve diğer küresel güçler tarafından İsrail ve ordusuna verilen desteğe son verilmesi ve İsrail’le ticari, iktisadi ve kültürel bağların kesilmesi çağrısında bulunulan bir açık mektuba imza atmıştı.

Kanadalı yerli liderlerden 'kiliseyi boykot' çağrısı Kanada'nın en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen yatılı kilise okulları krizinde yerli liderler, Katolik kiliselerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Sosyal medya boykotuna Lionel Messi de katıldı İngiltere’de spor kulüpleri ve sporcular, ırkçılık ve nefret söylemlerine karşı sosyal medyada üç günlüğüne boykot başlattı. Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi de boykota katıldı.