Türkiye Gazetesi

Filistin sivil toplum kuruluşu Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamaya göre 6 yıldır çocuklarından uzak kalan Filistinli Nesrin Ebu Kumeyl’in Gazze’ye girişine izin verilmiyor. Sınırın bir ucunda sadece metrelerce uzaklıktaki anneleriyle 6 yıldır kavuşamayan çoklar çaresizce anneleriyle buluşmayı bekliyor.

“ÇOCUKLARIM İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM”

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde sınır kapısında izin verilmesi için beklerken konuşan Ebu Kumeyl, "Bir, iki, hatta üç gün dahi olsa bekleyeceğim. Evlatlarımla bir araya gelmek için mücadele edeceğim ve burada kalacağım" dedi. "Çocuklarım ve eşimle Gazze'de yaşamaktan başka bir şey istemiyorum" diyen Nesrin, geri dönmeyeceğini, çocuklarıyla yakında bir arada olacağını söyledi.

SINIR DIŞI EDİLMESİNİN NEDENİ AÇIKLANMADI

Esirler Cemiyeti, İsrail'in Ebu Kumeyl'i Beyt Hanun sınır kapısında tuttuğunu ve Gazze'ye girişine izin vermediğini belirtti. İsrail'in serbest bıraktığı eski kadın mahkum Nesrin Ebu Kumeyl'in sınırdan Gazze'ye geçişine izin vermemesinin nedeni açıklanmadı. Başka bir esirler cemiyeti ise uluslararası kuruluşlara seslenerek Nesrin Ebu Kumeyl'in dramına son verilmesi için müdahalede bulunmaları çağrısı yaptı.

SINIR KAPISINDAN GEÇERKEN GÖZALTINA ALINDI

İsrail güçlerince 2015 yılında tutuklandığında en küçüğü 8 aylık olan 7 evladını geride bırakan Ebu Kumeyl'in çocukları, 6 yıldır hiç görmedikleri annelerine kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekliyor. Hayfa kenti doğumlu Filistinli anne, Gazze'ye gelin olarak geldikten sonra burada yaşamaya başladı. Ebu Kumeyl, 18 Ekim 2015'te Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerken İsrail güçlerince gözaltına alındı.

ÇOCUKLARINA KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Filistinli kadına, ailesini ziyaret ettiği 2014 yılında "casusluk" amacıyla Hayfa Limanı'nın fotoğraflarını çekmek dahil birtakım asılsız suçlamalar yönelten İsrail makamları, Ebu Kumeyl'i 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ebu Kumeyl'in Firas (19), Faris (18), Emira (17), Melek (15), Dalya (13), Nadin (9), Ahmed (7) adlı 7 çocuğu, annelerine kavuşmak için gün sayıyor.



Gazze'de yaşayan Ebu Kumeyl'inin kızı

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait ağaçları söktü Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait mahsülleri çalıp, yüzlerce zeytin acağını da kökünden söktü.