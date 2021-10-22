Türkiye Gazetesi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in çarşamba gecesini hastanede geçirdiği bildirildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, birkaç gün dinlenmesi yönündeki tıbbi tavsiyeyi dikkate alan kraliçenin çarşamba günü öğleden sonra bazı ön tetkikler için hastaneye gittiği ve geceyi burada geçirdiği açıklandı.

Kraliçenin perşembe günü öğle saatlerinde Windsor Kalesi'ne geri döndüğü ve moralinin yerinde olduğu belirtildi.

8 YIL SONRA İLK

95 yaşındaki Kraliçe'nin hastaneye gidişi gizli tutulsa da The Sun gazetesinin haberinin ardından Buckingham Sarayı, açıklama yaparak gelişmeyi doğruladı.

8 yıl sonra ilk kez geceyi hastanede geçiren Kraliçe, en son 2013'te mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle özel bir klinikte bir gece kalmıştı.

İngiltere'de 'The Oldie' dergisi tarafından her yıl önemli yaşlı insanların başarılarını kutlamak için verilen 'Yılın Yaşlısı' ödülüne bu yıl layık görülen Kraliçe II. Elizabeth, ödülü reddetmişti.

KUZEY İRLANDA ZİYARETİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Kraliçe 2. Elizabeth, doktorların tavsiyesi üzerine 20 Ekim'de Kuzey İrlanda'ya yapacağı ziyareti iptal etmişti. Ülke basınında yer alan haberlerde, Kraliçe'nin kararının koronavirüs ile ilgili olmadığına yer verilmişti.

İngiltere Kraliçesi, 12 Ekim'de Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'ndeki ayinde bastonla görülmesinin ardından, 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı.

Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı.

Barbados Kraliçe Elizabeth’in yerine devlet başkanı seçti Eski İngiltere sömürgesi Barbados, Kraliçe Elizabeth’in yerine devlet başkanı seçti.

Kraliçe Elizabeth'e sağlık engeli: Kuzey İrlanda gezisini iptal etti İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, doktorlarının sağlığının şu an için elverişsiz olması sebebiyle uygun görmediği Kuzey İrlanda gezisini iptal etti. Bu durum Kraliçenin koronavirüse yakalandığı iddialarını gündeme getirdi.