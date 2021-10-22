Türkiye Gazetesi

ABD’de Willie B. Smith III, 1991’de Birmingham’da 22 yaşındaki Sharma Ruth Johnson'ı silah zoruyla kaçırmış, parasını almış, çaldığı arabanın içinde öldürüp arabayı da ateşe vermişti. 1992’de idama mahkûm edilen adamın cezası, yaklaşık 30 sene sonra infaz edildi.

ZEHİRLİ İĞNEYLE İDAM EDİLDİ

Smith, Alabama'nın Atmore şehrindeki cezaevinde zehirli iğne yapılarak idam edildi.

Mahkûm, şubat ayında idam edilecekken papaz bulunmadığı için infaz son anda durdurulmuştu.

Başsavcı Steve Marshall, “Ailesi, Sharma'nın katili hakkındaki kararın infazını görmek için 29 sene, 11 ay ve 25 gün bekledi. Neyse ki sonunda adalet yerini buldu” dedi.

IQ'SU ORTALAMANIN ALTINDAYI

Uzmanlar, Smith'in IQ'sunun 64 ila 75 arasında olduğunu tahmin ediyor. 80 ile 89 arasındaki puanlar “ortalamanın altında” kabul edilirken 70'in altındaki puanlar zihinsel “yavaşlık” göstergesidir. Ancak mahkemeler Smith'in cezalandırılmaya ehil olduğuna karar verdi.

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