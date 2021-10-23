Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır meselesinin çözülmesi için karşılıklı tavizlerin verilmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Valday Tartışma Kulübünün Soçi’deki toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin “Öncelikle hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in hem de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın siyasi bilgeliğini takdir etmeliyim. Tüm trajediye rağmen mevcut durumu aşmayı, sorumlu bir karar vermeyi başardılar, akan kanı durdurmayı başardılar” diye konuştu.

Putin, Ermenistan ve Azerbaycan'ın sınır meselesinin Sovyet dönemi haritalara dayanarak çözebileceğini ancak bu sürecin karşılıklı tavizler gerektirdiğini dile getirdi. Azerbaycan’ın Nahçıvan ile doğrudan ulaşım bağlantılarını açmak ve Erivan’ın Bakü ile normal ekonomik ilişkiler kurmak istediğini aktaran Putin, Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerini yeniden sağlamak ve ona modern bir karakter kazandırma arzusunda olduğunu bildirdi.

AFGANİSTAN'A DESTEK

Afganistan’ı bu hâle gelmesinin sebebini 20 yıldır bu ülkede savaşan NATO olduğunu iddia eden Putin "Bence yapmaları gereken ilk şey, Afgan finans varlıklarını dondurmamak ve Afganistan'ın birincil öneme sahip sosyal ve ekonomik sorunları çözmesine imkân vermektir" dedi.

Putin ABD'ye meydan okudu: Füzelerimiz şehirleri haritadan silebilir Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Anti Balistik Füze Anlaşması'ndan çelilmesinina ardından Rusya ile ABD arasında silahlanma yarışının başladığını belirtti. Putin iki devlet arasındaki silahları kıyaslayarak, Rusya'nın geliştirdiği füzelerin ABD'den daha hızlı olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim'de Azerbaycan'ı ziyaret edecek.