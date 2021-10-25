Türkiye Gazetesi

Portekiz'de bütçe krizi büyüyor. Bu kriz sebebiyle hükümetin koltuğu sallanıyor. Sosyalist Partinin (PS) azınlıkla iktidarda olduğu ülkede hükümete dışarıdan destek veren Sol Blok (BI) ve Portekiz Komünist Partisi (PCP), bütçe için "hayır" oyu kullanacaklarını açıkladı.

"EMEKLİ MAAŞI AYLIK 300 AVRO"

PCP lideri Jeronimo de Sousa, asgari ücretin artırılmasının bir zorunluluk olduğunu belirterek "Aylık 300 veya 400 avro alan emekliler var. Bu, aciliyet gerektiren ulusal bir problem ve çözüm için açık bir işaret vermek gerekiyor" diye konuştu.



TOPLANTILAR ÇÖZÜM GETİRMEDİ

"Gerçek saklanamaz" diyen Sousa, PS ile uzun zamandır yürüttükleri müzakerelerden şimdiye kadar sonuç çıkmadığını ve oylamaya kadar bir değişiklik olmaması halinde bütçeye "hayır" oyu kullanacaklarını duyurdu. Öte yandan Başbakan Antonio Costa, bütçe krizini çözmek için 23 Ekim'de PCP lideri De Sousa ve BE lideri Catarina Martins ile toplantı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ise son günlerde yaptığı açıklamalarda, bütçenin mecliste kabul edilmemesi halinde erken seçim kararı alınmasının kaçınılmaz olacağını vurgulamıştı.



ÜLKE İKİ YIL ÖNCE SANDIĞA GİTMİŞTİ

Portekiz'de, 4 yılda bir yapılan genel seçimler, son olarak 6 Ekim 2019'da düzenlenmişti. 230 sandalyeli Portekiz meclisinde, diğer partilerin desteğine ihtiyaç duyan PS'nin 108 milletvekili bulunuyor.



Portekiz'de nüfusun yüzde 81'i aşılandı Portekiz'de nüfusun yüzde 81'i koronavirüse karşı aşılandı. Ülkede, en az bir doz Covid-19 aşısı olanların sayısı da 8,8 milyon olarak açıklandı.





