Türkiye Gazetesi

Yeni kanun teklifi kabul edilirse Avustralya’da 16 yaşından küçükler sosyal medya uygulamalarına kaydolmak için anne veya babalarından izin almak zorunda kalacak. Facebook, Instagram, Reddit, OnlyFans, Bumble, WhatsApp ve hatta Zoom da bu kapsamda. Teklife göre şirketler, çocukların yaşlarını doğrulamak ve ebeveynlerinden izin alıp almadıklarını tespit etmek için gereken tüm adımları atacak.

13 YAŞINDAN BÜYÜK OLMALARI ŞART KOŞULUYOR

Facebook ve Instagram halen Avustralya’da kullanıcıların 13 yaşından büyük olmalarını şart koşuyor ve yaşlarını tahmin etmek için de yapay zeka kullanıyor. Sosyal medya kuruluşlarına, yeni kanun teklifiyle getirilecek kurallara uymamaları halinde 10 milyon dolara kadar para cezası verilebilecek.

ÇOCUK MAHREMİYETİNİN MUHAFAZASI AMAÇLANIYOR

Adalet Bakanı Michaelia Cash tarafından gündeme getirilen kanun teklifi, çocukların mahremiyetinin muhafazasını ve bilgilerinin rızaları olmadan paylaşılmamasını amaçlıyor. Teklif metninde, “Çevrimiçi platformların gizlilik uygulamaları, reklam amacıyla veri paylaşımı veya zararlı izleme, profil oluşturma veya hedefli pazarlama dahil olmak üzere çocuklara ve savunmasız kişilere zarar verebilir” ibaresi yer alıyor.