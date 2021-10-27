Türkiye Gazetesi

Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de oyuncusu olduğu Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.



Rust filmi setinde yaşanan kaza günlerdir konuşuluyor. Alec Baldwin’in yapımcısı ve yönetmeni olduğu film setinde kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne yol açtığı kazayla ilgili bölge savcısı açıklama yaptı. Henüz kimsenin suçlanmadığı davayla ilgili ipucu veren Savcı ‘suçlamalar masada’ diyerek bir veya birden fazla kişinin hakim karşısına çıkabileceğine işaret etti.



KAMUOYU BASKI OLUŞTURDU



Kamuoyu baskısı sonucu savcı açıklama yaptı ve olayla alakalı detay vermedi.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Savcı sette ‘muazzam miktarda mermi’ bulunduğunu ve bu mühimmatın niteliğine ilişkin soruşturma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.





BİRKAÇ SAAT ÖNCE ATIŞ TALİMİ YAPMIŞLAR



Ünlü aktörün, Hutchins'i öldürmesine neden olan silahın, olaydan birkaç saat önce ekip üyeleri atış talimi için kullanıldığı da gelen bilgiler arasında.





YEMİNLİ İFADEDE YER ALAN BİLGİLER

Filmin kameramanlarından Reid Russell'ın olayı soruşturan dedektiflere verdiği ifadede Baldwin söz konusu silahı kameraya doğrultarak prova yapıyordu.

Russell'ın ifadesinde bundan kısa bir süre sonra silah sesinin duyulduğu bilgisi yer aldı. Kameraman Hutchins'in bir süre bacaklarını hissetmemeye başladığını söylediğini belirtti.



Yeminli ifade ile ayrıca, çekim gününde sette bir kargaşanın olduğunu ve kamera ekibinin birkaç üyesinin ödeme ve konaklama konusunda bir anlaşmazlık yüzünden prodüksiyonu terk ettiğini de ortaya çıkardı.







İHMAL VE SORUMSUZLUK VURGUSU



Yeminli ifadede, 'Reid, kamera ekibinin ödeme ve barınma ile ilgili sorunlar yaşadığını belirtti' ifadeleri yer aldı. Kameraman Russel'ın altı kişinin ayrıldığını söylediğini de sözlerine ekledi.



Rust filminin baş elektrikçisi Serge Svetnoy, ise yaptığı bir Facebook gönderisinde, Hutchins ölürken kollarını tuttuğunu ve ölümünden 'ihmal ve profesyonelliksizliği' sorumlu tuttuğunu söyledi.



911 ARAMA KAYDI ÇIKTI

Prova sırasında Baldwin, silahı ateşledi ve Halyna Hutchins'i göğsünden vurdu. Onun tam arkasında duran yönetmen Joel Souza da omuzundan yaralandı. Olayın hemen ardından yapılan 911 aramasının kaydı ortaya çıktı.

911 aramasını filmin senaryo danışmanı Mamie Mitchell'e yaptı. Mitchell’ e hatta beklemesi söyleniyor Mitchell'in ise o sırada 'Yardımcı yönetmen bana bağırdı ve öğlen yemeğinde revizeleri sordu. Gördünüz mü? Silahları kontrol etmeliydi. sözlerini sarf ettiği kayıtta net olarak duyuluyor.



SİLAHIN GÜVENLİ OLDUĞU SÖYLENMİŞ

Mahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi.

ALEC BALDWİN'İN KANLI KIYAFETİ DELİL OLARAK ALINDI

Polis soruşturmasına ilişkin ayrıntılar, dün, New Mexico, Santa Fe'deki bir mahkemede arama emri çıkarıldığında açıklandı. Alec Baldwin'in kanlı kıyafetinin de söz konusu silahla delil olarak alındığı belirtildi.





Alec Baldwin kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok." ifadesine yer vermiş ayrıca 63 yaşındaki Aktör geçtiğimiz günlerde Halyna Hutchins'in eşi Matt Hutchins ve çiftin oğulları ile bir araya gelmişti. Oldukça üzgün olduğu görülen ve Matt Hutchins'e sarılan Alec Baldwin ikiliye kaldıkları otelden ayrılırlarken bir süre eşlik etti.



Alec Baldwin, kazara öldürdüğü yönetmenin eşiyle kucaklaştı ABD'de film çekimi sırasında görüntü yönetmenini kazara öldüren ünlü oyuncu Alec Baldwin tüm projelerini bırakarak, kendi dünyasına kapandı. Otel çıkışında görüntülenen Baldwin'in öldürdüğü yörüntü yönetmeninin kocası ile kucaklaştı.

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmenini öldürdü Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filminin setinde kazayla görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Kaza sonrası basına sızan görüntülerde, polis sorgusu devam eden Baldwin'in ağladığı ve oldukça perişan olduğu görüldü.











