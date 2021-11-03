Rusya'da uçak kazası meydana geldi. Rusya’da 8 kişiyi taşıyan askeri kargo uçağı düştü, 8 kişiden haber alınamıyor.
Rusya’da bugün 8 kişiyi taşıyan An- 12 tipi askeri uçak Yakutsy’dan Irkutsk’a gittiği esnada radardan kayboldu. Acil Durumlar Bakanlığı yaptığı açıklamada, uçağın 8 kişiyi taşıdığını doğruladı. Radardan çıkan uçağın Irkutsky yakınlarında düştüğünü ve alev aldığını bildiren Bakanlık açıklamasında, 8 kişiden haber alınamadığı kaydedildi.
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Rusya'da kargo uçağı düştü
Rusya’da 8 kişiyi taşıyan askeri kargo uçağı düştü. Uçağın içindekilerden haber alınamıyor.
Rusya'da uçak kazası meydana geldi. Rusya’da 8 kişiyi taşıyan askeri kargo uçağı düştü, 8 kişiden haber alınamıyor.
Kaynak: İHA
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