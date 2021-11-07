Türkiye Gazetesi

ABD ve Güney Kore’nin Pyongyang yönetimine karşı düşmanca politikalarsan vazgeçme çağrısında bulunan Kuzey Kore, savunma kapasitesini geliştirmeye yönelik tatbikatlar gerçekleştiriyor. Devlet medyası Kuzey Kore’nin üst düzey hükümet ve askeri yetkililerinin katılımıyla askeri mekanize birlikler arasında topçu atış yarışması düzenlendiğini duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un tatbikata katılmadığı tahmin ediliyor. Kim Jong Un, geçen sene benzer bir topçu atış talimine katılmıştı.

ABD İLE KUZEY KORE ARASINDA NÜKLEER GERİLİMİ

Yaklaşık 2 yıldır nükleer müzakerelere katılmayan Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ağustosta ortak askeri tatbikat gerçekleştirmesini tehdit olarak algılamış ve son zamanlarda füze denemelerini artırmıştı. Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı. Öte yandan, 19 Ekim'de "denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze" denemesi yapan Kuzey Kore uluslararası toplumun tepkisiyle karşılaşmıştı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, söz konusu füze denemelerinin "yasal olarak meşru müdafaa hakkını kullanma" olduğunu bildirmişti.

Kuzey Kore liderinden kıtlık çağrısı: Siyah kuğu yiyin Kuzey Kore Lideri Kim Jong, küresel ısınmayla beraber gıda ve ilaç kıtlığının arttığını belirterek ülkesinin 73 yıllık tarihinin en kötü günlerini geçirdiği açıkladı. Kim, vatandaşlardan 'leziz ve protein deposu' siyah kuğu tüketmesini istedi.