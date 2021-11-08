Türkiye Gazetesi

Batı Afrika ülkesi Nijer'in Maradi kentinde ahşap ve samandan inşa edilmiş bir okulda yangın çıktı.

Yerel Vali Chaibou Aboubacar yaptığı açıklamada, yerel saatle öğleden sonra çıkan yangından okuldaki 3 sınıfın etkilendiğini ifade ederek, en az 20 öğrencinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 80 öğrencinin ise ağır yaralandığını aktardı.

Nijerya'da çöken binada ölü sayısı yükseliyor Nijerya’nın Lagos kentinde inşaat halindeyken çöken 21 katlı binada can kaybı 15’e yükseldi.

Nijerya'da inşa halindeki 21 katlı bina çöktü Nijerya'da inşa halindeki binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.