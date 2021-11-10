Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan ve 5 milyondan fazla can kaybına neden olan koronavirüs, endişe yaymaya devam ediyor. Aşılama çalışmalarına ve karantina süreçlerine rağmen birçok ülke vaka sayısındaki yükselişe dur diyemezken, endişe veren son haber Rusya'dan geldi.

Rusya Koronavirüs Mücadele Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre; son 24 saatte ülke genelinde 1239 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı, salgının başından beri kayıtlara geçen günlük en yüksek can kaybı olurken, Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin 454'e ulaştı.

Son 24 saatte en çok ölüm 98 ile başkent Moskova'da kaydedilirken, St. Petersburg'ta 82, Krasnodar'da 48, Stavropol'de 44 ve Nijniy Novgorod'ta 40 kişi virüse yenik düştü.

SON 24 SAATTE 38 BİNDEN FAZLA VAKA

Rusya'da son 24 saate 38.058 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 8 milyon 911 bin 713 oldu. En çok vaka 3927 ile yine başkent Moskova'da kayda geçti.

Ülkede son 24 saatte 34.565 kişinin iyileşmesi ile salgının başından bu yana iyileşenlerin sayısı da 7 milyon 654 bin 161'e ulaştı.

Yunanistan’da koronavirüste yeni rekor Yunanistan’da, korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında son 24 saatte 8 bin 613 yeni vaka tespit edilmesinin ardından ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük vakalarda yeni rekor kayda geçti.

Japonya'da 15 ay sonra bir ilk: Koronavirüsten ölen olmadı Koronavirüs kaynaklı ilk ölümün Şubat 2020'de bildirildiği Japonya'da 15 ay sonra ilk kez son 24 saatlik dilimde Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadı.