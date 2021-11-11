“Rust” (Pas) filminde baş ışık teknisyeni olarak görev yapan Serge Svetnoy, tabancayı ateşleyerek ölüme yol açan aktör Alec Baldwin aleyhinde dava açtı. Los Angeles’ta açılan davada Baldwin ile birlikte yönetmen yardımcısı David Halls, filmde silahlardan sorumlu Hannah Gutierrez Reed ile çok sayıda kişi ve kurum, ihmalle itham edildi.
ABD’de olayı soruşturan Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack Altwies, olayda sabotaj ihtimalinin olmadığını açıkladı.
Svetnoy, avukatı aracılığıyla açtığı davada, bu ihmalin kendisinde “şiddetli hissi bozukluğa” yol açtığını ifade etti. Geçen ay tabancadan gerçek mermi çıkmasıyla Hutchings’in öldüğü, yönetmen Joel Souza’nın yaralandığı olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. ABD’de olayı soruşturan Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack Altwies, olayda sabotaj ihtimalinin olmadığını açıkladı.
Alec Baldwin’den çağrı: Film setlerinde polis görev yapsın Kazara film setindeki görüntü yönetmenini vuran dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, polislerin film setlerinde görev yapması için çağrı yaptı.
Alec Baldwin'in film setinde karıştığı kazayla ilgili yeni bulgular paylaşıldı ABD'de, "Rust" isimli filmin çekimleri esnasında yaşanan kazanın yankıları sürüyor. aktör Alec Baldwin'in kullandığı silahtan çıkan kurşunun yönetmen Joel Souza'nın omzundan çıkarıldığı açıklandı.