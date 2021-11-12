Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Ermenilerin kanlı katliamlar eşliğinde 30 yıl önce işgal ettiği Karabağ, 10 Kasım 2020 tarihinde yeniden özgürleştirildi. Üsteğmen rütbesi ile Fuzuli, Cebrail, Hocavend, Hocali, Laçin cephelerinde 44 gün savaşan Emin Piri yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Savaşı kaybetme ihtimalini düşünmek bile istemiyorduk. Düşmanı önümüze katıp kovalamaya başladığımızda korkunç gerçeklerle yüzleştik. Bundan 30 yıl önce zorla sürüldüğümüz köyler viran olmuştu. Hiç bir köyde ayakta kalabilen cami, okul bırakmadıklarını gördük. Bu manzara karşısında gözyaşlarımıza hâkim olamadık. Allah bir daha bu millet böyle acılar yaşatmasın. Cephe boyu tüm neferlerin yegâne korkusu esir düşmekti. Çünkü 1. Karabağ Savaşı’nda Ermenilerin kadın, çocuk ve yaşlılar dâhil Türklere neler yaptığını bütün dünya gördü. Bir millet topyekûn cepheye, özgürlüğe koşmuştu. Türkiye’nin yanı başımızda olması apayrı bir gururdu.



Aliyev, işgalden kurtarılan Şuşa'da

ÜÇ DEFA YALVARDILAR

Türkiye’nin 2011-2013 döneminde Bakü Askerî Ateşesi olarak görev yapan Emekli Tuğgeneral Yücel Karauz ise ‘44 günde vurulan demir yumrukla düşman mihraklara anladıkları dilden Karabağ Azerbaycan’dır’ dedik. Yücel Karauz şunları söyledi: Karabağ’da tarih döndü. Kaybeden değil kazanan olduk. O şehitlerin kanı yerde kalmadı. Kazanılan sadece bir ülke ya da ordunun değil Türk tarihinin son zaferidir. Ermeniler üç defa yalvararak ateşkes dilendi. O kanlı katillere tarihte eşine az rastlanır bir zilleti tattırdık. Artık Karabağlılar en azından sevdiklerinin mezarında dua okuyup çeşmelerinden su içebilecekler. Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve dik duruşu İlham Aliyev’in gayreti zaferin temel taşları oldu.

İlham Aliyev: İkinci Karabağ Savaşı şanlı tarihimizde parlak bir sayfa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Karabağ'da düzenen 8 Kasım Zafer Günü töreninde konuştu. Aliyev, "İkinci Karabağ Savaşı, şanlı tarihimizde parlak bir sayfadır. Azerbaycan halkı bütün kuvvetlerini seferber etmiş ve bu şanlı görevi yerine getirmiştir" dedi.

30 yıllık işgale son verildi: Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü Türkiye’nin hem maddi hem de manevi olarak destekte bulunduğu ve 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren Karabağ Zaferi’nin birinci yıl dönümüne girildi. Halk sokaklara çıkarak coşkuyla kutladı.