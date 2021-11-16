Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı basın açıklamasında, Rusya’nın uzayda enkaz oluşturan ve dış uzayı tehlikeye atan bir test gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu hamlenin ise uzay için tehlike arz ettiğini belirterek tepki gösterdi.

UYDUSAVAR FÜZESİ TEST ETTİ

Rusya'nın, kendi uydularından birine karşı bir uydusavar füzesi test ettiğini belirten Price, "Rusya, dikkatsizce gerçekleştirdiği yıkıcı bir uydu testinde, kendi uydularından birine karşı bir uydusavar füzeyi test etti. Test şu ana kadar bin 500'den fazla izlenebilir yörünge enkazı ve daha küçük yüz binlerce parça yörünge enkazı üretti ve bunlar artık tüm ulusların çıkarlarını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD’DEN TEPKİ GELDİ

Rusya tarafından gerçekleştirilen testi "sorumsuzca" ve "tehlikeli" olarak nitelendiren Sözcü Price, enkaz alanının Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için bir tehlike oluşturduğunu kaydetti.

“SAMİMİYETSİZ VE İKİYÜZLÜ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Price, "Bu test, ISS'deki astronotlar ve kozmonotların yanı sıra diğer insanlı uzay uçuşu faaliyetleri için riski önemli ölçüde artıracaktır. Rusya'nın tehlikeli ve sorumsuz davranışı, uzayın uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor ve Rusya'nın uzayın silahlandırılmasına karşı çıkma iddialarının samimiyetsiz ve ikiyüzlü olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

ABD’nin eski Suriye Temsilcisi Suriye'deki mevcut durumu değerlendirdi: Türkiye olmazsa çözüm olamaz ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Jeffrey Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından düzenlenen “Suriye’nin Geleceği: Türkiye ve ABD Perspektifi” başlıklı panelde Suriye’de mevcut durumu değerlendirdi. Jeffrey Türkiye olmaksızın Suriye'de bir çözüm olamaz. Bu da ABD ile Türkiye’nin iş birliğini zorunlu hale getiriyor" dedi.

Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran arasında tehlikeli yakınlaşma ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda gerilimli dakikalar yaşandı. ABD'nin USS Essex savaş gemisine 25 metreye kadar yaklaşan İran helikopterine müdahale edilmedi.

Erdoğan'dan ABD'ye S-400 ve F-35 çıkışı: Başımızın çaresine bakarız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen "Ezineli Yahya Çavuş" belgeseli galasında gençlerle bir araya geldi.