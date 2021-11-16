Türkiye Gazetesi

Japonya merkezli Hirotsu Bio Science Inc. isimli firma, iplik solucanlarını kullanarak erken evrelerinde tespit edilmesi zor olan pankreas kanserini başarıyla teşhis ettiğini duyurdu.

İlk olarak 2015 yılında güçlü koku alma duyusuna sahip iplik solucanlarını kullanarak oldukça hassas bir kanser tespit yöntemi üzerinde çalışan Takaaki Hirotsu tarafından kurulan firmadan yapılan açıklamada, metodun hastalığın erken evresindeki kişilerin idrarında oluşan kokunun solucanlar tarafından algılanması prensibine dayandığı belirtildi.

İplik solucanlarının koku alma reseptörlerini analiz eden firmanın yalnızca pankreas kanseri hastalarının idrarına tepki veren bir gen bulduğu kaydedildi. Tokyo merkezli firmanın bir damla idrar kullanılarak uygulanan testi önümüzdeki yıl içinde ticari kullanıma sunmayı hedeflediği ifade edildi.

SİNSİ HASTALIĞIN TEŞHİSİNDE YENİ UMUT

Pankreası oluşturan hücrelerin normal sınırlar içerisindeki işlevlerini yitirerek kontrolsüz bir şekilde bölünüp bir tümör halini almasıyla oluşan pankreas kanseri, belirtilerinin basit bir mide şikâyeti gibi algılanabilmesi nedeniyle erken evrelerde genellikle zor teşhis ediliyor. Söz konusu yeni tanı yönteminin yaygınlaşmasının hastalığın teşhis ve tedavisinde kritik rol oynayabileceği ifade ediliyor.

Pankreas kanserini mide ağrısıyla karıştırmayın Pankreas kanserinin belirtilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Onur Yaprak, "Pankreas yetmezliğinde şiddetli yağlı ishal ile kendini gösteren sindirim problemleri ve diyabet gibi hastalıklar ortaya çıkar. Fakat pankreasta gelişen hastalıkların en tehlikelisi pankreas kanseridir. Bir çok hasta şişkinlik, hazımsızlık gibi şikayetlerin mideden kaynaklandığı gibi yanlış bir düşünce ile bu bulguları görmezden gelmektedir" dedi.

Pankreas kanserine 4 damar değişimi ile sıra dışı operasyon Hastanın hayati damarlarını çıkarıp yerine, suni damarların takıldığı pankreas ameliyatı dünyada ilk defa yapıldı.

Diyabet pankreas kanserinin habercisi olabilir Prof. Dr. Onur Yaprak, “Pankreas kanseri belirtileri sinsi seyreder. Şişkinlik, sırta vuran ağrı, kilo kaybı, yeni ortaya çıkmış bir diyabet bu konuda uyanık olmamızı gerektiren şikâyetlerdir” dedi.