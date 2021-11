Türkiye Gazetesi

İsrail’deki Redefine Meat şirketi 3D yazıcı kullanarak yüzde 100 bitkisel et üreterek vegan ürünlerin İsrail ve tüm Avrupa’daki restoranlarda kullanılabilir hale geldiğini açıkladı. Gerçek et dokusuna ulaşmayı hedefleyen şirket, soya ve bezelye proteini, nohut, pancar, maya ve hindistancevizi yağı kullanarak bitkisel sığır eti üretimi gerçekleştirdi. İlk 3D baskılı bitkisel bazlı biftek üreten şirket saatte 10 kilogram etin “basılabildiğini” kaydetti.

SATIŞA SUNULMAYA HAZIRLANIYOR

Şirket bitkisel et kaynaklı yemeklerini İngiltere’nin popüler et restoranları Marco Pierre White, ünlü Hint restoranı Brigadiers, Hollanda’daki Michelin yıldızlı restoranlardan Ron Gastrobar ve Almanya’daki Facil’de de satışa sunulmaya hazırlanıyor. Restoranlarda bitkisel etler, sığır ve kuzu eti de dahil olmak üzere pek çok bitkisel et kaynaklı yemekleri restoranlara servis edecek.

SEKTÖRDE BİTKİSEL ET YOLUNU AÇTI

Nestle gibi çok uluslu şirketlerin de bitkisel bazlı et üretimi pazarına dahil olmasıyla ABD’deki Beyond Meat, bitki bazlı ürettiği burgerlerle sektördeki bitkisel et yolunu açtı. Şu ana kadar bitki bazlı et endüstrisinden gelen tekliflerin köfte, kıyma, tavuk gibi birçok ürüne alternatif olarak yayılmaya başladığı da biliniyor.

MANTAR İPLİKLERDEN ÜRETİLİYOR

Et dokusunu bitkisel olarak üretmek isteyen bilim insanları ve gıda girişimcileri ise mantar ipliklerinden oluşan miselyum ağının yapısını inceleyerek 3D baskıya dönüştürüyor. 3D baskılı gıda üzerinde çalışan diğer şirketler arasında İspanya’dan Novameat de yer alırken, İsrail'in Aleph Farms'ı kuluçkalanmış inek hücrelerinden yapılmış bir 3D baskılı kaburga eti ürettiğini duyurdu.

“KÜRESEL ET TÜKETİMİ AZALTILMALI”

Redefine Meat'in CEO'su ve kurucu ortağı Eshchar Ben-Shitrit, ormansızlaşma gibi çevresel sorunlara yardımcı olmak için küresel et tüketiminin azaltılması gerektiğini söylerken, “Üretilen mahsulün çoğu hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bugün, 2030'a gelmeden, bildiğimiz ve sevdiğimiz etin tüm mutfak özelliklerini koruyan, ancak sığırları bir üretim aracı olarak ortadan kaldıran gerçek bir çözümümüz var” ifadelerine yer verdi.

