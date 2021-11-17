Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında dördüncü dalgayı yaşayan Almanya’da salı günü 32.048 yeni vaka ve 265 ölüm meydana geldi. Vaka sayısı bir hafta önceye göre yüzde 47 arttı. Bunun üzerine hükümet, koronavirüs tedbirlerini artırmayı planlıyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) liderliğinde kurulacak hükümet, aşısızların toplu ulaşım vasıtalarını kullanmaları ve işe gitmelerinin yasaklanacağı uyarısında bulundu. Yeni hükümet, mecburi olmadıkça herkesin evden çalışması tavsiyesinde bulunacak.

"AŞILANMAMIŞLA RİÇİN KARANTİNA"

SPD başkan yardımcısı Dirk Wiese, “Bu aslında aşılanmamışlar için bir karantina” ifadesini kullandı. Ülkede aşı olması gerekirken buna yanaşmayan 14 milyon kişi var. Avusturya, aşı olmayan 2 milyon kişiye 15 Kasım’dan itibaren ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirmişti. Polis, ülkede yasağa uyulup uyulmadığını tespit için sokaklarda denetlemeler gerçekleştirirken insan hakları kuruluşları uygulamanın ayrımcılık ve toplumu ikiye bölmek olduğu eleştririsinde bulunmuştu. Almanya’nın da Avusturya’yı takip etmesi bekleniyor.

Avusturya’da aşılı olmayanlar yarından itibaren sokağa çıkamayacak Avusturya,2nın aşı olmayanlara karşı aldığı sokağa çıkma kısıtlaması kararı, yarından itibaren uygulamaya koyulacak.