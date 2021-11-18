Türkiye Gazetesi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Guatemala’nın kıyı kasabası Puerto San Jose’nin 45 kilometre güneyinde yaklaşık 48 kilometre derinlikte 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Ulusal Afet Önleme Koordinasyonu (Conred) Sözcüsü David de Leon ise yaptığı açıklamada, "Deprem ulusal toprakların çeşitli bölgelerinde rapor edildi" dedi.

Depremin, başkent Guatemala City’de hissedildiği aktarılırken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya’da 6.6 büyüklüğünde deprem Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Japonya’nın Ryukyu Adaları'nın güneydoğusunda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.