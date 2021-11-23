Türkiye Gazetesi

AB, son dönemde artan Covid-19 vakaları sebebiyle üye ülkelerin aldığı farklı tedbirleri uyumlandırmaya ve seyahatlerle ilgili kuralları revize etmeye hazırlanıyor. Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, AB'de Covid-19 vakalarındaki artış ve üye ülkelerin farklı olarak sıkılaştırdığı tedbirler ele alındı.

AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, yaptığı konuşmada "Bu konuda bölünmeyi önlememiz gerekiyor." dedi.



YENİ DÜZENLEMELER OLACAK

Kyriakides, "Dijital Covid-19 Sertifikası" uygulamasının tüm üye ülkeleri birleştiren bir unsur olduğuna değinerek, komisyonun bu hafta içinde AB'deki mevcut seyahat kurallarında salgının yeni durumuna uygun şekilde düzenlemelere gideceğini söyledi.



İsveç'te koronavirüs aşı pasaportu uygulamasına başlanacak İsveç'te yeni tip koronavirüs aşı pasaportu uygulamasına başlanacağı bildirildi.



Fransa koronavirüste 5. dalgayla karşı karşıya Koronavirüs mücadelesi devam ederken, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, koronavirüsün beşinci dalgasının ülkeyi vurduğunu açıkladı.



Ukrayna’da koronavirüs aşısı olanlara para ödülü verilecek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Covid-19 aşısı olan her Ukraynalıya bin grivna (yaklaşık 380 TL) para ödülü verileceğini duyurdu.