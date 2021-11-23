Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Sudan'da 25 Ekim'de yapılan askerî darbe sonrası ev hapsinde tutulan Başbakan Abdullah Hamduk yeniden görevine dönüyor. Darbecilerin lideri General Abdulfettah el-Burhan ile imzalanan anlaşmaya göre, eski devlet başkanı Ömer el-Beşir'in 2019 devrilmesinden sonra bu göreve atanan Hamduk, geçiş dönemi için sivil bir teknokrat hükûmetine liderlik edecek. Anlaşma, Beşir'in devrilmesinden bu yana tam sivil yönetim talep eden ve 25 Ekim darbesinden bu yana düzinelerce protestocunun ölmesine öfkelenen demokrasi yanlısı grupları rahatsız etti. 25 Ekim darbesi sonrası gerçekleştirilen protesto hareketi sırasında "kahraman" ilan edilen Hamduk, darbeciler tarafından görevine döneceğinin açıklanması sonrası aynı gruplar tarafından "hain" ilan edildi. Anlaşmanın açıklanmasının ardından protestocular "Hamduk devrimi sattı" sloganları attı. Önde gelen bir protesto grubu olan Sudanlı Profesyoneller Derneği (SPA) Hamduk'u "hain" olarak nitelendirdi.



Darbeciler ve Başbakan arasında anlaşma imzalandı

ON BİNLERCE KİŞİ MİTİNGE KATILDI

Başkent Hartum ve ikiz şehirleri Omdurman ve Bahri'de on binlerce kişi düzenlenen mitinge katıldı. Görgü şahitleri, güvenlik güçlerinin onları dağıtmak için mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını söyledi. Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi, Omdurman'da 16 yaşındaki bir protestocunun kurşun yarasıyla öldüğünü söyledi. ABD, İngiltere, Norveç, Avrupa Birliği, Kanada ve İsviçre Başbakan Hamduk'un eski görevine getirilmesini memnuniyetle karşıladı ve ortak bir bildiriyle, diğer siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler de söz konusu anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Batılı güçler, geçen ayki darbenin ardından derin bir ekonomik krizden kurtulmaya çalışan Sudan'a ekonomik yardımı askıya almıştı.

41 SİVİL ÖLMÜŞTÜ

Darbe sonrası gerçekleştirilen protesto gösterilerinde 41 sivil hayatını kaybetmişti. Başbakan Hamduk, daha fazla can kaybını önlemek için anlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Devlet televizyonunda yayınlanan imza töreninde konuşan Hamduk "Sudanlıların kanı değerlidir. Akan kanı durduralım, gençlerin enerjisini inşa ve kalkınmaya yönlendirelim" dedi.

Sudan'da anlaşma imzalandı: Hamduk başbakanlık görevine dönecek Sudan'da ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan ve Abdullah Hamduk arasında sivil yönetimin kurulması için anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında darbe ile görevden alınan Hamduk başbakanlık görevine dönecek.

Sudan’daki darbe karşıtı protestolarda can kaybı 15'e yükseldi Sudan'da darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 15'e yükseldi.