Türkiye Gazetesi

İskoçya’nın Glasgow şehrinde Dylan Lombard, 18 sene önce son derece nadir görülen Mandibular Hypoplasia hastalığıyla dünyaya geldi.

Gen mutastyonu sonucu görülen hastalık, ancak bebek 18 aylık olduğu zaman kendisini gösterdi.

Teşhis ise 10 sene geçtikten sonra konulabildi. Vücudu yağ tutmayan Lombard, ne yerse yesin kilo almıyor.

Dylan normal bir bebekken hastalık sonras değişmeye başladı.

Yağ dokusunun derinin altında depolanmasını engelleyen hastalık, küçük bir alt çeneye, sağırlık ve cildin gerilmesine yol açıyor.

Bu hastalık dünyada sadece 13 kişide var. Lombard, “İnsanların gözlerini dikmesi, farklı gözle bakması ve gülmesi önceleri beni çok etkiledi. Mümkün mertebe insan içine çıkmamaya çalışıyordum. Ama zamanla bununla baş etmeyi öğrendim” dedi.

Fotoğrafçılıkla uğraşan İskoç genç, şimdi kendisini insanları bu hastalığa karşı bilinçlendirmeye adadı.

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