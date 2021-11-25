Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bosna Hersek'in birliğini desteklediklerini, Sırp Cumhuriyeti'ndeki kışkırtıcı söylemin ise ciddi endişe konusu olduğunu söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun Brüksel'deki karargâhında Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic’i kabul etti. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki askerî yığınağa değindi. NATO'nun durumu yakından izlemeye devam ettiğini belirten Stoltenberg “Rusya’yı provokasyonlarını durdurmaya, gerilimi düşürmeye ve askerî faaliyetleri konusunda şeffaf olmaya çağırıyoruz” dedi.

"CİDDİ BİR ENDİŞE KONUSU"

Krivokapic ile Batı Balkanlardaki durumu da ele aldıklarını aktaran Stoltenberg “Müttefikler, Bosna Hersek’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemektedir. Dolayısıyla Sırp Cumhuriyeti’ndeki kışkırtıcı söylem ciddi bir endişe konusudur” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg “Bosna Hersek’in birleşik yapıları, ülkenin istikrarı için önemlidir. Özellikle, ülkenin en güçlü çok etnikli kurumlarından biri olan Silahlı Kuvvetler bu anlamda önem taşıyor. NATO, Bosna Hersek ile güçlü siyasi diyaloğuna ve pratik iş birliğine bağlılığını sürdürüyor ve ülkenin reform çabalarını desteklemeye devam edecek” diye konuştu.

Stoltenberg, NATO'nun Brüksel'deki karargâhında Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic’i kabul etti.

DODİK TEHDİT ETMİŞTİ

Bosna-Hersek’te, eski Yüksek Temsilci Valentin Inzko’nun 23 Temmuz’da soykırım inkârını suç sayan bir kanun çıkarmasının ardından Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik gerilimi artırmaya başlamıştı. Dodik “Bosna Sırpları olarak ayrı bir ordu kurmayı planladıklarını” açıklamış, lideri olduğu Sosyal Demokratlar İttifakı’nın basına sızan deklarasyonunda ise Bosna Hersek devlet kurumlarını 1,2 milyon nüfuslu Sırp Cumhuriyeti entitesini topraklarından atma tehdidine yer vermişti.

Bosna Hersek’te bir Sırp ordusu oluşturmak isteyen Dodik’in planın ayrıntılarını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a sunduğu ve planın Moskova’nın zımni desteğini aldığı ifade ediliyor. Bosnalı Sırplar, ilk adım olarak Bosna Hersek İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumu yerine Sırp entitesi düzeyinde paralel bir kurum oluşturulmasına ilişkin kanunu kabul etmişti.

Sırp lider Dodik’in yeni soykırım hazırlığı olarak nitelenen çıkışı, geçen nisan ayında Slovenya Başbakanı Janez Jansa’nın Bosna Hersek’in parçalanmasını isteyen haritasını yeniden gündeme getirdi. Çok sayıda AB diplomatının gördüğü belgede, ülkenin toprak bütünlüğünün parçalanması, Bosna Hersek’in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nin Sırbistan’a bağlanması, Hırvatların yoğunlukta olduğu kantonların Hırvatistan’a bağlanması ve Kosova’nın Arnavutluk ile birleşmesi maddeleri yer alıyordu.

Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Müslüman üyesi Şefik Caferoviç, “ülkenin Dayton Barış Anlaşması’nın imzalanmasından bu yana en tehlikeli krizle karşı karşıya olduğunu” söylemişti.

Bosna Hersek'te 1500 kişi kapasiteli göçmen kampı açıldı Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac şehri yakınlarında Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle 1500 kişilik Lipa Göçmen Kampı'nın açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bosna Hersek trafiği sürecek Bosna Hersek’te gerilimin artması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzzetbegoviç’i kabulüyle başlayan diplomasi trafiği devam edecek.