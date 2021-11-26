Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin, ABD tarafından projeden çıkarılmasının ardından verilmesi gereken 6 adet F-35'in transferi iptal edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen Yunanistan, söz konusu savaş uçaklarını satın almak için ABD'ye başvurdu. Senato'ya sunulan bir tasarıda da Türkiye'ye verilmek üzere üretilen F-35'lerin Atina yönetimine transfer edilmesi teklifinde bulunuldu. Ancak Yunan basınında çıkan haberlere göre, Atina'nın bu girişimi başarısız oldu. ABD, uçakların Yunanistan'a verilmesi için yapılan talebi reddetti.

SAVAŞ UÇAĞI SAYISI ARTIYOR

To Vima gazetesinde yer alan haberde "Türkiye'nin programdan çekildiği bir dönemde Yunanistan'ın beşinci nesil F-35 uçağını tedarik edip etmeyeceği konusunda yoğun tartışmalar yaşandı. Türkiye, F-35 programından çıkarılmıştı. Ancak bu ülke için üretilen uçaklar artık, ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alacak" denildi. Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırarak Türkiye'ye karşı hava sahası üstünlüğü kurmaya çalışan Yunanistan, Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı satın almış, ardından bu sayıyı 24'e çıkarmaya karar vermişti. Yunanistan, ABD'den toplam 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak istiyor.

Kanun tasarısı yasalaşırsa ABD Yunanistan'a F-35 satacak ABD Kongre'sine sunulan ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık 2021 başlıklı kanun tasarısı yasalaşırsa ABD Yunanistan'a F-35 Müşterek Saldırı Uçağı satabilecek.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan’ı samimiyete davet ediyoruz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan’ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, işbirliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar oluşturmaya çalışması beyhude çabalardır” dedi.