Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Ukrayna için Rusya kaynaklı çok tehlikeli senaryolar ve riskler olduğuna dikkat çekti. Vladimir Zelenskiy "Bu, gözdağı anlamına geliyor. Bütün sınırlarımız boyunca askeri birliklerin, keskin nişancıların varlığı artıyor. Ukrayna buna karşılık verirse bölgede tansiyon yükselecek. Rusya kaynaklı tehlikeli riskler mevcut. Sınırlarımızı kontrol ediyoruz ve her türlü senaryoya hazırız" dedi.

"YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİ OYUNLAR OYNUYOR"

Yabancı istihbarat güçlerinin ülkedeki oyunlarına ve bunlara ilişkin ellerinde deliller bulunduğuna dikkat çeken Zelenskiy "Devletimizin içinde yabancı istihbarat servislerinin çıkardığı zorluklar var. Açıkça söyleyeyim 1-2 Aralık tarihlerinde ülkemizde darbe olacağı bilgisini aldım. Bu çok ilginç ve önemli bir bilgi. Üstelik elimizde ses kayıtları ve yazışmalar da mevcut" ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN EN ZENGİN ADAMINI YANLARINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Ukrayna’nın en zenginleri listesinde adı en üst sıralarda yer alan Kırım kökenli Rinat Ahmedov’un bu darbe girişimine çekilmeye çalışıldığını belirten Başkan Zelenskiy "Ahmedov’u da içlerine almaya çalıştıklarını biliyoruz. Ahmedov’u devlete karşı savaşın içine almaya çalışmak onu aşağılamak sayılır. Kendi halkına ve devletine savaş açmak onun en büyük hatası olur. Onu savaşa çekmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ KRİZİ

Rusya’nın Ukrayna üzerinden doğalgaz transfer etmesi konusuna ilişkin Zelenskiy, bu gazın hacmini arttırmak istediklerini fakat Rusya’dan olumlu cevap alamadıklarını açıkladı. Zelenskiy "Biz kendilerine transfer ücretlerini indirelim ve hacmi arttıralım teklifini sunduk. Fakat Rusya buna yanaşmadı. Sadece anlaşmayı devam ettirmek istediklerini söylediler, hepsi bu kadar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Putin'den ABD'ye karşı S-500 hamlesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Avrupa'ya orta menzilli füze yerleştirme planlarının kendileri için tehdit oluşturduğunu söyledi. Putin, buna karşılık ilk seri üretimi yapılan S-500'lerin yanı sıra 26 adet S-350 ve S-400 hava savunma sisteminin gelecek yıllarda Rus ordusunun envanterine gireceğini aktardı.