Türkiye Gazetesi

Hollanda'da Omicron varyantı endişesi yaşanıyor. Avrupa'da resmi olarak en fazla Omicron varyantı vakası saptanan ülke olan Hollanda'da Güney Afrika'dan gelen yolculardan 61'inin testi pozitif çıkmıştı.

Bu yolcular zorunlu olarak Hollanda makamları tarafından Schipol Havalimanı yakınlardaki bir otelde zorunlu karantinaya alınmıştı. Karantina altında bulunan Portekiz vatandaşı bir kadın ile İspanya vatandaşı erkek, karantina otelinden kaçtı.

İspanya'ya giden bir uçağa bilet alan çift, kalkıştan kısa süre önce uçak içinde gözaltına alındı.

NASIL KAÇTIKLARI HENÜZ BELİRLENEMEDİ

BBC Türkçe'nin haberine göre; havaalanlarının güvenliğinden sorumlu Kraliyet Özel Birlikleri'nin (Marechaussee) bir sözcüsü, otele giriş çıkışların sağlık otoriteleri ve güvenlik güçleri tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiğini, buna rağmen çiftin otelden nasıl kaçtığının henüz belirlenemediğini açıkladı.

Covid hastası iki yolcu yetkililere teslim edilirken, çift hakkında 'karantina kurallarını ihlal ettikleri' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

OMICRON VARYANTI HAKKINDA AÇIKLAMA YOK

Koronavirüsün en bulaşıcı varyantı olduğu belirtilen 'Omicron' nedeniyle Güney Afrika'ya uygulanan uçuş yasağı öncesi bu ülkeden iki ayrı seferle Amsterdam'a gelen toplam 600 yolcu, ayrı bir bölüme alınarak test edilmişti. Bu yolculardan 61'inin testleri pozitif çıkmış, bunlardan 13'ünün Omicron varyantı ile enfekte olduğu açıklanmıştı.

Karantina otelinden kaçan çiftin, bu 13 kişi arasında olup olmadığı belirtilmedi.

2 çocuğuyla birlikte karantinaya alındığı otel odasını ateşe verdi Avustralya’da bir kadın, iki çocuğuyla birlikte Covid-19 karantinasına alındığı otel odasını ateşe vererek yaktı.

Japonya'dan 6 ülkeye karantina şartı Japonya'da hükümet, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Covid-19 mutasyonu nedeniyle Güney Afrika dahil 6 ülkeden gelen yolculara 10 günlük zorunlu karantina uygulama kararı aldı.