Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, 2022 Küresel İnsani Yardım Planı’na ilişkin raporu açıkladı. Rapora göre 2022’de geçen seneye nazaran yüzde 17’lik artışla dünya genelinde toplam 274 milyon insanın yardım ve korumaya ihtiyaç duyacağı belirtildi. Afganistan, Suriye, Yemen, Etiyopya ve Sudan ülkeler arasında listenin ilk beş sırasında yer aldı. Etiyopyalıların durumu ise “en endişe verici” olarak nitelendirildi.

41 MİLYAR DOLAR LAZIM

2021’de dünya genelinde çatışmaların ve yoksulluğun pençesinde kalmış 183 milyon kişiye hayat kurtaran yardım ulaştırabilmek için 41 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi. Yardım planı Arakanlı Müslümanları da kapsıyor. Raporda dünya nüfusunun yüzde birinden fazlasının yerinden edildiği, aşırı fakirliğin yükselişe geçtiği aktarıldı. Kıtlığın 43 ülkede 45 milyon insan için ürkütücü boyutlara ulaştığı ifade edildi.

BM açıkladı: Yemen'de son üç günde 15 sivil hayatını kaybetti Birleşmiş Milletler (BM) iç savaşın sürdüğü Yemen'de son üç günde 15 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Brezilya'da açlık krizi: Hayvan leşleri arasında yemek arıyorlar Brezilya'da Fotoğraf Muhabiri Domingos Peixoto tarafından çekilen bir fotoğraf, ülkedeki ekonomik krizi ve açlığın boyunutu gözler önüne serdi. Hayvan leşleri arasında yemek bulmaya çalışan insanların görüntüsü ülkede infiala yol açtı.

BM açıkladı: Güney Sudan'da 100 binden fazla kişi açlık kriziyle karşı karşıya Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Sudan'a yardımların kesilmesi durumunda 100 binden fazla kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.