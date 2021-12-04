Türkiye Gazetesi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törenle Prof. Dr. Yasemin Karakaş, Derviş Hızarcı ve Turgay Tahtabaş'a göçmenlerin uyum çalışmaları, kadın hakları, dinler arası diyalog ve eğitim fırsatları oluşturma alanlarındaki katkıları nedeniyle liyakat nişanı verdi.

"ÇEVRESİNE IŞIK SAÇAN FENER"

Karakaş, Hızarcı ve Tahtabaş'la birlikte toplam 15 kişiye göçmenlerin uyum çalışmaları, kadın hakları, dinler arası diyalog ve eğitim fırsatları oluşturma alanlarındaki katkıları nedeniyle liyakat nişanı verildiğini belirten Steinmeier, özellikle salgın döneminde yaptıkları çalışmalar nedeniyle bu kişileri "çevresine ışık saçan bir fenere" benzetti.

60 yıl önce gelen misafir işçilerin ve çocuklarının Almanya'yı değiştirdiğini ve onlarsız bir Almanya'nın artık hayal bile edilemeyeceğini vurgulayan Steinmeier ancak toplumun bazı kesimlerinin hala bu gerçeği görmezden gelmesini eleştirdi.

Almanya'dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye liyakat nişanı Almanya’da koronavirüse karşı Avrupa’da ilk aşıyı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’ye, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Liyakat Nişanı takdim edildi.

Almanya, kahraman Türk kızı Tuğçe'ye liyakat nişanını çok gördü Tuğçe Albayrak'a Almanya Liyakat Nişanı verilmesi için başlatılan kampanya sonuç vermedi.