Türkiye Gazetesi

Dünyada yükselişe geçen koronavirüs vakalarının ardından ülkeler, salgını kontrol altında tutabilmek için yeni tedbirler almaya başladı. İtalya'da sosyal hayatta aşısızlar için kısıtlama geliyor. İtalya’da bugünden itibaren uygulanmaya başlanan “süper yeşil geçiş sertifikası” ile artık aşı olmamış kişiler spor etkinliklerine, sinema salonlarına ve restoran gibi yerlere kabul edilmeyecek.



Ülke genelinde birçok mekana ve etkinliğe giriş için zorunlu tutulan “yeşil geçiş sertifikası” daha önce aşı yaptıranlara, koronavirüsü geçirip iyileşenlere ve test sonucu negatif çıkanlara verilirken, Bakanlar Kurulu’nda alınan yeni kararlar ile artık yalnızca aşı yaptıranlara veya korona virüsü atlatanlara verilecek.





İtalya’da bugün yürürlüğe giren “süper yeşil geçiş sertifikası” ile artık aşı olmamış kişiler oteller ile müzelere giremeyecek ve otobüs, tramvay, metro da dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.



Yeni tedbirler kapsamında, sağlık çalışanlarına uygulanan zorunlu aşı politikasına tüm okul personeli, polis ve ordu da dahil edildi. Aşı olmayan çalışanların ise, birkaç günde bir test vermeleriyle mevcut şartlarda işe gidip gelmelerine izin verilecek.

AŞISIZ KİŞİLERE SOSYAL HAYATTA KISITLAMA



İtalya’da bugün yürürlüğe giren “süper yeşil geçiş sertifikası” ile artık aşı olmamış kişiler oteller ile müzelere giremeyecek ve otobüs, tramvay, metro da dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Polis özellikle yeni yıl etkinlikleri boyunca, kontrollerini sıkılaştırarak restoran, alışveriş merkezi ve toplu taşıma araçları gibi kalabalık yerlere rastgele denetlemeler gerçekleştirecek. Kabalık dış mekanlarda ise maske takmak zorunlu olacak.



İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin “güçlendirilmiş yeşil geçiş sertifikası” olarak nitelendirdiği yeni tedbirler, 15 Ocak’a kadar geçerli olacak.



Hükümet, ülkenin dört bir yanında gerçekleşen “aşıya ve yeşil geçişe hayır” protestolarını yasaklayarak kontrol altına almaya çalışıyor.



Ülkede 12 yaşından büyük kişilerin yüzde 85’inin aşılandığı da biliniyor.



İtalya Başbakanı Draghi'den göçmen açıklaması İtalya Başbakanı Mario Draghi, düzensiz göç konusuna Avrupa'nın daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini belirtti.

İtalya'da bir kişide Covid-19'un Omicron varyantı tespit edildi Dünya genelinde daha bulaşıcı Omicron varyantına karşı endişe büyüyor. Avrupa'da Belçika, İngiltere ve Almanya'dan sonra italya'da da yeni varyant tespit edildi.