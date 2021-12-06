Türkiye Gazetesi

Nijerya'da bir araçta 8 çocuğun cesedi bulundu. Lagos Polis Sözcüsü Adekunle Ajisebutu, yaptığı açıklamada, Lagos'un Agunaje bölgesinde bir evin önünde park halindeki aracın içinde 8 çocuğun ölü bulunduğunu belirtti.

YALNIŞLIKLA KENDİLERİNİ KİLİTLEDİLER İDDİASI

Çocukların 4-6 yaşlarında olduğunu, arabanın içinde oynarken yanlışlıkla kendilerini kilitlemiş olabileceklerini düşündüklerini ifade eden Ajisebutu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.



Nijerya'daki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin kaçırıldığı bildirildi.



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