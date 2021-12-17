Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Biden yönetimi, 35. ABD Başkanı John F. Kennedy’nin 1963’te hayatını kaybettiği suikasta ilişkin gizli 1500 yeni belgeyi Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresinin (NARA) internet sitesinde halka açtı. Açıklanan belgelerde ortaya çıkan en ilginç bilgi ise suikastçı Lee Harvey Oswald’ın Başkan Kennedy’yi öldürmeden sadece iki ay önce bir KGB ajanıyla görüştüğü oldu.

CIA’E BİLGİ VERİLMEMİŞ

1500 belgeden oluşan CIA notlarında, kimliği belirsiz bir ihbarcının bir yıl önce Avustralya’daki ABD büyükelçiliği yetkililerini Kennedy’nin 100.000 $ ödül için Sovyetler Birliği tarafından öldürüleceği konusunda uyardığı ancak bilginin CIA’e ulaşmadığı da ortaya çıktı.

Açıklanan kayıtlar, Kennedy’nin ölümünün yeni ortaya çıkan ayrıntılarını içeriyor ancak, kayıtların davayla ilgili onlarca yıllık spekülasyonları çözmede yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Dosyalardaki ifşaatlar arasında, JFK Dallas’ta vurulmadan önce Oswald ve bir Sovyet ajanı arasındaki bir toplantı ve takip telefon görüşmesi de yer alıyor. Belgede “Mexico City’de ele geçirilen bir telefon görüşmesine göre Lee Oswald 23 Eylül’de oradaki Sovyet Büyükelçiliğindeydi ve Konsolos Valeriy Vladimirovich ile görüştü” bilgileri yer alıyor.

Başkan John F. Kennedy ve First Lady Jacqueline Kennedy, suikasttan birkaç dakika önce Dallas’ta üstü açık bir arabada.

CIA Şefi Tennent Bagley tarafından kayıt altına alınan bir belgede Oswald’ın 1 Ekim’de Sovyet Büyükelçiliğini aradığı ve bozuk bir Rusçayla telefonu açan görevliye ‘Washington’a gönderilen telgrafla ilgili herhangi bir şey’ olup olmadığını sorduğu bilgisi yer alıyor.

Belgelerde yer alan 1 Ekim tarihli görüşme dökümü ise şöyle;

Oswald: Merhaba, ben Lee Oswald. Geçen Cumartesi sizin evinizdeydim ve bir konsolosla konuştum ve Washington’a bir telgraf göndereceklerini söylediler, bu yüzden yeni bir şey olup olmadığını öğrenmek istedim. Ama o konsolosun adını hatırlamıyorum.

KGB memuru Valery Kostikov: Bir dakika, öğreneceğim. Henüz bir şey almadıklarını söylüyorlar.

Oswald: Bir şey yaptılar mı?

KGB memuru Valery Kostikov: Evet, bir talep gönderildiğini söylüyorlar, ancak henüz hiçbir şey alınmadı.

Lee Harvey Oswald tutuklanmasından sadece iki gün sonra bir bar sahibi olan Jack Ruby tarafından vurularak öldürüldü. Cevapsız soruların çoğunu mezara götürdü.

BIDEN “EKİM” DEMİŞTİ

Yeni yayınlanan belgeler, 1997’de sona eren Kennedy suikastının beş yıllık bir incelemesi sırasında toplandı. Ancak binlerce kayıt mühür altında alınarak gizlendi.

Başkan Joe Biden, gizli belgeleri ekim ayına kadar yayınlanacağına söz vermişti, ancak daha sonra Covid-19 salgını sebebiyle bunu erteledi. Biden yönetiminin elinde hâlen suikastla ilgili çok sayıda bilgi olduğu belirtiliyor.

Kennedy suikastı uzun zamandır yaygın spekülasyonların ve komplo teorilerinin konusu oldu ve gizemini korumaya devam ediyor.

BAŞKAN ADAY GÖSTERDİ: KENNEDY'NİN KIZI BÜYÜKELÇİ OLUYOR

ABD Başkanı Joe Biden, 35. ABD Başkanı John F. Kennedy’nin kızı Caroline Kennedy’yi Avustralya Büyükelçiliği için aday gösterdi. Senatodan onay alması durumunda Kennedy Canberra’da görevine başlayacak.

Caroline Kennedy, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2013’te ABD’nin Tokyo Büyükelçiliği görevine tayin edilmiş, 2017’de görevini tamamlayarak ülkesine dönmüştü. Öte yandan Caroline Kennedy’nin adaylık duyurusunun Biden yönetiminin Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 1.500 yeni belge yayımladığı gün yapılması da dikkatlerden kaçmadı.

Beyaz Saray açıkladı: Biden, 2024'te de aday 2024 seçimleri hakkında açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın söz konusu dönem için de başkanlık seçimlerinde aday olmayı planladığını duyurdu.

Kennedy’nin öldüğü gün bindiği araç 3 milyon TL’ye satıldı Eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin 22 Kasım 1963’te suikasta uğradığı gün bindiği 1963 model üstü açık Lincoln Continental, müzayedede 375 bin dolara (yaklaşık 3 milyon TL) satıldı.