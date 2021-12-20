Türkiye Gazetesi

Gece boyu süren yağış, Suriye'nin Türkiye sınır hattında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kentleri sular altında bıraktı.

24 ÇADIR KENTİ SU BASTI

İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, saha ekibinin yaptığı çalışma sonucu 24 çadır kenti su bastığını, binlerce sivilin çadırının su altında kaldığını tespit ettiklerini söyledi.

Hallaj, "İdlib'de insani yardım faaliyeti yürüten kuruluşların, zorla yerinden edilen sivillere yönelik çalışmalarını artırması gerekiyor" dedi.

Her geçen gün insani krizin arttığını ifade eden Hellaj, oluşan zararı karşılamak için hızlı çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Çadır kentteki asıl tehlike koronavirüs Uzmanlar, çadır kentlerdeki deprem çadırlarında yaşayanlara ve depremden etkilenenlere yardım eden kişilere koronavirüs taraması yapılması, virüs taşıyan kişilerin belirlenerek bir an önce izole edilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Serhan Sakarya, "Şu an binlerce insan, uygun olmayan koşullarda birbirleriyle temas halinde. Örneğin; çadır kentte kalan ve Covid-19 olduğunun farkında olmayan bir kişi, bütün çadır kente virüs bulaştırabilir" dedi.

İdlib'deki çadır kentler doldu taştı! İdlib kırsalındaki Atme kasabası ve Kah köylerine kurulan çadır kentlerin kalabalık nüfusu son yaşanan göç dalgalarıyla daha da artıyor.

11 bin Suriyeli çocuk Şanlıurfa'da çadır kentte Ülkeleri Suriye'den terör nedeniyle kaçarak Türkiye'ye sığınan 11 bin çocuk, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çadır kentte büyüyor.