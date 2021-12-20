Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede birçok hükümet yeni önlem alıyor. Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle İsrail, seyahat kısıtlaması getirdiği kırmızı listeye ABD’yi de ekledi.



İsrail, salgının başlamasıyla birlikte tüm nüfusunu aşılayarak sıkı tedbirler alan ilk ülkeler arasında yer almıştı. Omicron mutasyonunun da tüm dünyada hızla yayılmasının ardından birçok ülkeye seyahat kısıtlaması getiren İsrail, son olarak kırmızı listeye eklediği ABD’ye seyahat kısıtlaması getirdi.



İsrail, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Omicron mutasyonunun hızla yayılmasının ardından seyahat kısıtlaması getirdiği kırmızı listeye ABD’yi de ekledi.



İSRAİL'DE 8 BİN 232 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Çarşamba günü yürürlüğe girecek uygulama ile İsrailliler, ABD’ye yalnızca özel izin alarak girebilecek. Yetkililerin onayı ile ABD’ye uçuş izin alabilen İsrailliler ise, tam aşılanmış olsalar dahi ülkeye dönüşlerinde 7 günlük karantinaya girecek.



İsrail basını: Orduya ait cephanelikten 100 bin M16 piyade tüfeği mermisi çalındı İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde İsrail ordusuna ait acil durum cephaneliğinden 100 binin üzerinde M16 piyade tüfeği mermisinin çalındığı bildirildi.



Salgınla mücadelede en etkili yöntemleri hızla devreye sokan ülkelerden biri olan İsrail’de salgının başından bu yana bir milyon 355 bin 491 vaka tespit edilirken, 8 bin 232 kişi ise hayatını kaybetti. Ülkede toplam Omicron vakası ise 134 olarak kayıtlara geçmişti.



İsrail’den BAE’ye tarihi ziyaret İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri’ne düzenlediği tarihi ziyaret kapsamında Abu Dabi’ye geldi.