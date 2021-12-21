Suriye, Yemen ve Irak’taki İran yanlısı gruplarla Gazze Şeridi’nde Hamas’ın İsrail’e füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunan Brick, atılan roket sayısının günde ortalama 3.000’i bulabileceğini ifade etti. Emekli general, “Saldırı, ülkede karma nüfuslu bazı şehirlerde Araplarla Yahudiler arasında çatışmalara yol açabilir.
Böyle bir durumda çok sayıda can kaybının yanı sıra şehir ve altyapıda büyük tahribat meydana gelir” dedi. Çok cepheli bir savaştan kaçınmak için İsrailli liderleri “akla ve diyaloğa” davet eden Brick, “Yeni bir savaş bizi yıllar öncesine götürür. Önceki savaşlarda yaşadığımız zorluklar, gelecekteki çatışmanın sonuçlarıyla karşılaştırıldığında hiç kalır” diye konuştu.
Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendiren Uğur Terzioğlu: Atılan adımlar çok değerli Türkiye ile İsrail arasında yaşanan yakınlaşmaya Türk iş dünyasından da destek geldi. Uğur Terzioğlu, bu olumlu havadan son derece mutluluk duyduklarını vurguladı.
İsrail'den insanlık dışı karar: Askerlere ateş açma izni verildi İsrail devlet televizyonu tarafından duyurulan yeni karara göre İsrail askerleri taş atan Filistinlilere ateş açma izni verildi.
Emekli İsrailli general: İsrail çok cepheli savaşa hazır değil
İsrail ordusundan emekli General Yitzhak Brick, ülkenin çok cepheli bir savaşa hazır olmadığı uyarısında bulundu. MivzakLive News’e konuşan Brick, İsrail için en kötü senaryonun, bir savaşta ülkeye günde binlerce roket atılması olduğunu söyledi.
Suriye, Yemen ve Irak’taki İran yanlısı gruplarla Gazze Şeridi’nde Hamas’ın İsrail’e füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunan Brick, atılan roket sayısının günde ortalama 3.000’i bulabileceğini ifade etti. Emekli general, “Saldırı, ülkede karma nüfuslu bazı şehirlerde Araplarla Yahudiler arasında çatışmalara yol açabilir.
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