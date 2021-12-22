Türkiye Gazetesi

Galler’de hükümet, şimdiye kadar koronavirüs salgını sebebiyle insanlara evden çalışmaları tavsiyesinde bulunuyordu ama tedbirlerin sıkılaştırılmasıyla, ofiste çalışmak zorunda olanların dışında herkesin evden çalışması mecburi oldu.

GEREKSİZ YERE OFİSTE ÇALIŞANA PARA CEZASI

Kuralı ihlal ederek ofise giden çalışanlara 60 sterlin (1.000 TL) para cezası verilecek. Gereksiz yere ofiste eleman çalıştıran iş yerleri de her seferinde 1000 sterlin (16.650 TL) para cezasına çarptırılacak. Bu ceza, tekrarı halinde 10 katına çıkabilecek. Ofiste çalışanlar cezalandırılırken insanların serbestçe kafeteryalara, dükkanlara, restoranlara gidebilmeleri ise tepki çekiyor.

Koronavirüs ile mücadelede K vitamini tavsiyesi Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerde K vitamini eksikliğinin sık görüldüğüne dikkat çeken Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, bu vitaminin vücuda güç kattığını söyledi; K vitaminin önemini, faydalarını ve hangi besinlerde bulunduğunu açıkladı.