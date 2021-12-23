Türkiye Gazetesi

Almanya’da Omicron kaynaklı ilk ölüm yaşandığı Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklandı. Açıklamada, Almanya'da Omicron'dan ilk ölümün kaydedildiği aktarıldı. Yaşamını yitiren kişinin 60-79 yaş aralığında olduğu ifade edildi. Ülkede bugüne kadar toplam 3 bin 198 Omicron vakası tespit edildi.

Almanya'da son 24 saatte 44 bin 927 yeni Covid-19 vakası kayıtlara geçerken, 425 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 6 milyon 923 bin 636'ya yükseldiği ülkede toplam can kaybı ise 109 bin 749'a ulaştı.



Omicron varyantı hızla yayılıyor. Almanya, yeni varyant kaynaklı ilk can kaybının yaşandığını duyurdu.



YENİ YIL TATİLİNDE VAKA SAYILARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise Alman medyasına yaptığı açıklamada, yeni yıl tatili öneminde Covid-19 vaka sayısında hızlı bir artış beklediğini söyledi.

Diğer bazı Avrupa ülkelerinin aksine Almanya'nın Omicron'dan kaynaklı büyük ve ani bir dalga görmediğini ifade eden Bakan Lauterbach, "Bu durum, yeni yıl döneminde ve Ocak ayının ilk haftasında değişecek" dedi. Lauterbach ayrıca, insanların Covid-19'a karşı en iyi derecede bağışıklık tepkisi sürdürmek için takviye doz aşıya ihtiyaç duyacağını aktardı.



Alman hükümeti, insanları tatil döneminde temaslarını sınırlamaya ve aşı olmaya çağırıyor.

Almanya koronavirüsün 4. dalgası için tedbirleri sıkılaştırdı Almanya’da hastanelerde ve bakım evlerinde çalışan sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısının yaptırmalarını ve hastalığı atlatanların ise iyileştiğine dair belge sunmalarını zorunlu kılan yasa tasarısı, Federal Meclis’te kabul edildi.

Avrupa’da hızla yayılıyor: OMICRON Almanya'ya da sıçradı Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonunun, Almanya'da bir koronavirüs hastasında görüldüğü iddia edildi.