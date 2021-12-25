Türkiye Gazetesi

Kosova'da enerji krizi ilginç bir yöntemle protesto edildi. Battaniyelerini alıp Başbakanlık binasına giden protestocular, avluda bulunna bayrakları indirdi. İndirdikleri bayrakların yerine battaniye asan protestocular, "Kurti hükümetinin elektrik krizine teslimiyetinin simgesidir." açıklamasını yaptı.

"KURTİ HÜKÜMETİNİN ENERJİ KRİZİNE TESLİM OLMASININ BİR İŞARETİ"

Enerji krizi ve elektrik kesintileri muhalefet partilerinden Sosyal Demokrat Parti (PSD) tarafından battaniye ile protesto edildi. Başbakanlık binası önüne gelen eylemciler, bina avlusundaki Kosova bayraklarını indirerek yerine battaniye astı.



PSD Sözcüsü Natyra Kuçi yaptığı açıklamada, battaniyelerin Başbakan Albin Kurti hükümetinin enerji krizine teslim olmasının bir işareti olarak yerleştirildiğini belirterek, "Teslimiyetin simgesi olan beyaz bayrak gibi yerleştirdiğimiz battaniyeler, Kurti hükümetinin elektrik krizine teslimiyetinin simgesidir. Soğuktan korunmanın yolunun battaniye olduğunu söyleyen bir başbakanımız var. Öte yandan elektrik tüketicilerini suçlayan Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli'miz var" dedi.



Kurti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkedeki enerji krizi nedeniyle evinde battaniyeyle ısındığını belirtmişti. Kosova genelinde birkaç gündür 2 saatten fazla süren elektrik kesintileri yaşanmakta.

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