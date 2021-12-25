Türkiye Gazetesi

Dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biri olan ip cambazlığı neredeyse bir cana mal oluyordu. Rusya'da gösteri esnasında dengesini kaybeden cambaz, metrelerce yükseklikten düştü. Düşme sonrası yalnızca ayağı kırıldığı öğrenilen cambazın kurtuluşu şoke etti.

YÜZLERCE SEYİRCİ ŞOK İÇİNDE İZLEDİ

Rusya'nın Tümen kentindeki sirkte talihsiz bir kaza yaşandı. Gösteri için sahneye çıkan iki ip cambazından biri, arkadaşını omuzlarının üstüne alarak ipin üstünde yürümeye başladı. İpin yarısına gelindiğinde ise arkadaşını omzunda taşıyan ip cambazı dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakıldı. Yüzlerce seyircinin önünde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirirken, ip cambazının sağlık durumunun iyi olduğu ve sadece bacağının kırıldığı aktarıldı. Düşen ip cambazının arkadaşı ise başka bir iple platforma bağlı olması nedeniyle kazadan yara almadan kurtuldu.

Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere düştü Hindistan'da gelin ve damat, düğün organizasyonunun sahne şovu sırasında bindikleri salıncağın ipinin kopması sonucu yere düştü.

Manzara canından etti: 150 metre yükseklikten düştü Yalova’nın Altınova ilçesi Ballıkaya mevkiinde bir vatandaş manzarayı seyrederken 150 metre yükseklikten düşerek yaşamını kaybetti.