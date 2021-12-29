Uzun ama aynı zamanda sağlıklı yaşam için beslenme, egzersiz, düzenli uyku ve stresten uzak bir yaşam kuşkuşuz büyük önem taşıyor. Japonya Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam süresinin rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.
KADINLAR İÇİN 75 ERKEKLER İÇİN 72
Her 3 yılda bir ülke çapında yaklaşık 200 bin hane üzerinde yapılan araştırmanın 2019 yılı sonuçlarını kamuoyuna duyuran bakanlık, insanların yardım almadan sosyal bir yaşam sürdürebildikleri zaman dilimini ifade eden 'sağlıklı yaşam süresi'nin kadınlar için 75,38, erkekler için ise 72,68 yaş olduğunu açıkladı.
Araştırmanın yapılmaya başlandığı 2001 yılından bu yana söz konusu sürenin hem kadınlar hem de erkekler için artmaya devam ettiği belirtilirken, eyaletlere göre Mie'deki kadınlar ve Oita'daki erkeklerin en uzun sağlıklı yaşam beklentisine sahip olduğu belirtildi. Kyoto'daki kadınlar ve Iwate'deki erkeklerin ise en kısa sağlıklı yaşam süresine sahip olduğu kaydedildi.
Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz’den sağlıklı yaşam önerileri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz’ün sağlıklı yaşam, kolay egzersiz ve ideal beslenme tüyoları BİP’ten kullanıcılara sunulacak. Öz’ün ekibinde kalp cerrahı Doç. Dr. Halit Yerebakan, Yaşam Koçu Doris Hofer ile şef Ece Zaim bulunuyor.
Sağlıklı yaşam için 'iki öğün' önerisi Doğal Sağlık Danışmanı Hatice Misge, "Günde 2 öğünden fazla yemek yememek sağlık açısından önemli." dedi.