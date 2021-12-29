Türkiye Gazetesi

Rusya, 1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra en büyük olan uzay roketini fırlattı. Rusya’nın bu hamlesi tüm dünyaya gözdağı vermek olarak yorumlandı. 761 ton ağırlığındaki ve 65 metre uzunluğundaki Angara A-5, dün kuzey Rusya'daki Plesetsk kozmodromundan havalandı.

Roketin fırlatılması, Rus yetkililerin NATO'yu 1941'de Rusya'yı işgal eden Alman ordusu Wehrmacht'a benzetmesi ve Ukrayna'daki olası bir çatışmayı 1962'deki Küba füze kriziyle karşılaştırmasının ardından gerçekleşti. Avrupa'da bu haber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gövde gösterisi olarak niteledi.

Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos tarafından yapılan açıklamaya göre,



"Roscosmos askeri-uzay güçlerini ve tüm Rus uzay endüstrisini tebrik ediyor. Fırlatma başarılı bir şekilde gerçekleşti.''

Rusya Savunma Bakanlığı ise "Tüm fırlatma öncesi operasyonlar ve Angara-A5 roketinin fırlatılması düzgün bir şekilde gerçekleşti” açıklamasını yaptı.

ADINI BAYKAL GÖLÜ’NE AKAN SİBİRYA NEHRİNDEN ALIYOR

Angara roketinin son lansmanını Aralık 2020’de yaptı. Adını Baykal Gölü’ne akan Sibirya Nehrinden alan Angara roketleri Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra inşa edilen ilk yeni roket ailesini oluşturuyor ve 1960'lara dayanan ve son yıllarda bir dizi başarısızlığa uğrayan Proton roketlerinin yerini almak üzere tasarlandı.



Putin, yeni roketlerle Rusya’nın uzay endürstrisini canlandıracağını ve Sovyet ülkelerine olan bağımlılığı azaltacağını umuyor. Ayrıca Angara roketinin zehirli heptil gazı yerine oksijen ve gazyağı ile çalışması çevre dostu özelliğiyle öne çıkıyor