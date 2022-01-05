Türkiye Gazetesi

İran'ın 8 Ocak 2020’de düşürdüğü Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi ve "752" sefer sayılı yolcu uçağında hayatını kaybeden 63 Kanada vatandaşından altısının açtığı davada karar açıklandı. Buna göre altı kurbanın vârisleri tarafından paylaşılmak üzere 100 milyon dolarlık cezai tazminat ödenmesine hükmetti. Yargıç, aile üyelerine rehberlik, bakım ve arkadaşlık kaybı için 1 milyon dolar ile acı ve ızdırap için de 6 milyon dolar manevi tazminat ödenmesine karar verdi.



İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağında 63'ü Kanada vatandaşı 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı. İranlı yetkililer, önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askerî bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran'da düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili 10 yetkili hakkında iddianame düzenlendi İran'da Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının başkent Tahran üzerinde "yanlışlıkla" vurulmasıyla ilgili 10 yetkili hakkında iddianame hazırlandı.

İran, Ukrayna uçağının karakutu bilgilerinin ayrıntılarını paylaştı İran, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da iki füze ile düşürdüğü Ukrayna'ya ait yolcu uçağının karakutu incelemesinden elde edilen kokpit konuşmaları ile olaya dair bilgileri paylaştı. Ayrıntılarda uçağın 25 saniye arayla iki kez füze tarafından hedef alındığı ortaya çıktı.

İran, Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı İran Sivil Havacılık Kurumu, 8 Ocak'ta başkent Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı.