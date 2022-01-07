Türkiye Gazetesi

Kazakistan'da, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla sokaklara dökülen göstericiler hükümet binalarını basıp ateşe vermiş başbakanın istifası bile olayları yatıştırmaya yetmemişti. Dün Rus askerlerinin de bölgeye intikal etmesi ile berabeer Kazakistan İçişleri Bakanlığı şiddet olaylarının bastırıldığını, 26 silahlı göstericinin etkisiz hale getirildiği, 18 kişinin de yaralandığı açıkladı.

3 bini aşkın protestocunun da gözaltına alındığı öğrenilirken olaylar sırasında 18 polisin hayatını kaybettiği, 748 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle 2002'de kurulan Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan'dan oluşan askeri ittifak KGAÖ ülkerinden yardım talebinde bulunmuştu. Dün sabah saatlerinde Rus askeri birlikleri Kazakistan'a intikal ederken, Türkiye'ninde üyesi olduğu Türk Devletleri Teşkilatı'ndan da Kazakistan'a destek gelmişti.

"ANAYASAL DÜZEN BÜYÜK ÖLÇÜDE YENİDEN SAĞLANDI"

Dün protestolardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, güvenlik güçlerinin sıkı çalıştığını ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin büyük ölçüde yeniden sağlandığını açıkladı. Tokayev, "Bölge yetkilileri durumu kontrol ediyor. Ancak teröristler hala silah kullanıyor, vatandaşların mülkiyetine zarar veriyor. Bu nedenle teröristler tamamen etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadele sürdürülmeli” dedi.

PROTESTOLAR İLK BAŞTA BARIŞÇILDI

Protestoların başlarda barışçıl olduğunu sonradan provakatörlerin aray girmesi ile gösterilerin şiddetlendiğini aktaran Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dauren Abayev'de, "Kalabalığı silahlı teröristler yönetti" dedi.

Abayev, şiddet olaylarının bastırılmasına yönelik destek talep edilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) yönelik ise, "Görevi barışı koruma. KGAÖ barış gücü, askeri faaliyetlerde yer almıyor. Koruma ve güvenlik işlevlerini yerine getirecek" şeklinde konuştu.

ALMATI'DA SİLAH SESLERİ DUYULUYOR

Yerel medyaya göre şiddet olaylarının yaşandığı ülkenin en büyük kenti Almatı’nın farklı bölgelerinden zaman zaman silah sesleri duyuluyor. Meydanın olduğu bölgeye giden araçlar geri çevrilirken, sürücülerin güvenlik görevlilerinin geri çevirme çağrısını reddetmesi durumunda uyarı ateşi açılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA LİMİT GETİRİLDİ

Ülkede zamlara yönelik protestolar nedeniyle sıvılaştırılmış petrol gaz fiyatlarına sınırlamalar getirildi. Aktöbe, Atırau ve Mangistau bölgelerinde litre fiyatı 50 tenge olan akaryakıt, 200 kilometreden fazla uzaklıkla yer alan bölgelerde 55 tengeden satılmaya başladı. Doğu Kazakistan, Cambıl, Batı Kazakistan, Kızılorda ve Türkistan bölgelerinin yanı sıra Şımkent ve Almatı şehrinde 1 litre akaryakıt fiyatı 60 tenge olarak belirlendi. Akaryakıt başkent Nur Sultan’ın yanı sıra Akmola, Almatı bölgesi, Kostanay, Karaganda, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde 70 tengeden satılmaya başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda 6 aylık süreyle akaryakıt fiyatlarına devlet düzenlemesi getirilmesi talimatı vermişti.

Dünya bu endişeyle çalkalanıyor! Kazakistan yeni Ukrayna olabilir Kazakistan'da akaryakıt zammı ile başlayan protestolar şiddetini artırarak ülke geneline yayılırken, Kazak Cumhurbaşkanı Tokayev askeri işbirliği yaptığı ülkelerden yardım istemişti. Tokayev'in çağrısı ile harekete geçen Rusya, bölgeye asker ikmali yaparken ülkeyi kasıp kavuran protestoların arkasındaki güç hakkında çarpıcı bir makale kaleme alındı. İddialara göre Rus nüfusunu bahane ederek Ukrayna'ya müdahale eden Rusya, şimdi de aynı taktikle Kazakistan'a girmeye çalışıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'a tam destek Kazakistan'da protestoların şiddeti artarken, Cumhurbaşkanı Tokayev yardım çağrısında bulunmuştu. Tokayev'in yardım çağrısına bir destekte aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı'ndan geldi. Türk Devletleri Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." denildi.