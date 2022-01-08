Türkiye Gazetesi

Fransa’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları yeniden 300 binin üzerine çıktı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 328 bin 214 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısı 11 milyon 511 bin 452’ye yükseldiği bildirildi.

193 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 193 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 125 bin 206’ya ulaştı.

EN YÜKSEK VAKA

Ülkede 5 Ocak’ta 332 bin 252 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçmişti.

AŞI KARTI MECLİS'TEN GELDİ

Fransa'da Korona virüsün Omicron mutasyonun karşı önlemler arttırılıyor. Ulusal Meclis'te 3 gün süren tartışmaların ardından Covid-19 sağlık kartını aşı sertifikasına dönüştürecek yasa tasarısı, sabah saatlerinde onaylandı. Tasarı, 93'e karşı 214 oyla kabul edildi. Tasarıya hayır oyu verenlerin çoğu aşırı sağ ve aşı sol kanattaki milletvekillerinden oluşurken, Fransız medyası Cumhurbaşkanı Emmauel Macron'un aşı yaptırmayanlara yönelik sert açıklamalarının da oylamaya etki ettiğini belirtti. Yasa tasarısı, şimdi Senato'nun onayına sunulacak. Aşı kartının 16 yaş üstü için geçerli olması planlanıyor.

Hükümetin 15 Ocak'a kadar yasalaşmasını hedeflediği tasarıya göre kafe, restoran, Sinema, tiyatro ve müze gibi alanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge sunulacak ve böylece negatif test sonucu artık geçerli olmayacak.

MACRON'DAN TARTIŞMA ÇIKARAN SÖZLER

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamasında, aşısını yaptırmayan üzerinde sosyal hayatı kısıtlayıp baskı kurduklarını belirterek, “Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşı yaptırmayacağım. Ama 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, artık (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatroya ve sinemaya gidemeyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'da bir günde 271 bin kişi korona oldu Fransa'da günlük vakada yeni rekor kırıldı. Ülkede son 24 saatte 271 binden fazla kişi Covid oldu. Vahim tablonun daha da artacağı düşünülüyor.

Endişe veren haber: Fransa'da 46 mutasyonlu yeni varyant tespit edildi Fransalı bilim adamları, 46 mutasyon içeren yeni bir varyant tespit ettiklerini duyurdu. Uzmanlar, tespit edilen örnek vakanın Kamerun’dan geldiğini söyledi.

Fransa, hızla artan Omicron varyantına karşı alarma geçti Fransa'da omicron varyantına karşı alarm durumuna geçti. Hızla artmasına Fransa'da Başbakan Jean Castex, pozitif vakaların yüzde 60’tan fazlasını Omicron varyantının oluşturduğu Kovid-19 salgınının artışı ve etkilerini görüşmek üzere bakanlarla toplantı yapacak.